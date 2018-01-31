Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabaha karşı Los Angeles yerel saati ile 03.48’te başlayan tam Ay tutulması ayın renginin tutulması esnasında kırmızıya dönmesinden dolayı ’Kanlı Ay’ olarak adlandırılıyor. Yaşanan bu olayın diğer Ay tutulmalarından ayıran önemli bir özellik ise yükselen Ay’ın aynı zamanda bir ayda ikinci defa tam dolunay olarak gözüktüğü için Mavi Ay ve dünyaya yakınlığı sebebi ile Süper Ay olması.

Normal zamanlardan yüzde 7 daha büyük ve yüzde 14 daha parlak olarak gözüken Ay, Los Angeles saati ile sabaha karşı 4.51’de Dünya’nın Güneş’le Ay’ın arasına girmesi ile tamamen tutuldu. Tutulma sabaha karşı 5.29’da en üst seviyeye ulaşırken, sabah 06.07’de tutulma sonlanmaya başladı.

NASA CANLI YAYINLADI

Tutulma Kaliforniya ve Kanada’nın batı kıyısından milyonlarca kişi tarafından izlenirken, Amerikan uzay enstitüsü NASA ise olayı canlı olarak yayınladı.

Yakınlığı ve tutulmaya özel olarak ortaya çıkan şartlar sebebiyle bu tutulma bilim adamlarını da yakından ilgilendiriyor. Isıya duyarlı termal teleskop ve kameralar ile özel gözlem yapıldı. NASA’nın LRO programını yöneten Noah Petro, “Ay tutulması sırasında Ay’ın yüzey ısısı fırın sıcaklığından donma derecesine birkaç saatte düşüyor” dedi. Normalde bu ısı değişimi 29 buçuk gün sürüyor.

Dünya’nın güneşi gölgelemesi ile oluşan Ay tutulması, Güneş tutulmalarına göre daha sık gerçekleşmesine rağmen üçlü gerçekleşen bu gök şöleni maalesef çok sık olmuyor. Super Moon olmamakla beraber 21 Ocak 2019 tarihinde tekrar Ay tutulması izlenebilecek.