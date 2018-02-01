Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Mısrata 17 Şubat Devrimi Şehit ve Kayıplar Birliği", "Mısrata Ayan Konseyi", "Mısrata Askeri Konseyi" sivil toplum kuruluşları ile kabile temsilcileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Taverga'da halihazırdaki tüm çalışmaların derhal durdurulması ve dönüşlerin ertelenmesi istendi.

Açıklamada, bu çalışmaların bölgede, 2011'den bu yana kendilerinden haber alınamayan kayıp şahıslarla ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlayacak delil ile kabirlerin ortadan kaldırılmasına neden olacağı vurgulandı.

Taverga'nın, ortak menfaati ilgilendiren konularda alacağı tüm kararlarda Mısrata ile koordinasyon halinde olması ve Mısrata'nın menfaatine zarar verecek ittifaklara girmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mısrata ile Taverga temsilcileri arasında varılan anlaşmanın ihlal edildiğine değinilen açıklamada, "anlaşmanın tüm maddeleri yerine getirilmeden özellikle de aranan kişiler adalete teslim edilmeden, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan ve Mısrata hazırlanmadan göç edenler için dönüş tarihinin açıklanmasının" anlaşmanın ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, STK'lar, belediye meclisleri, kabile şeyhleri ile Taverga Destek Gücünün, 21 Haziran 2017'de yayınladığı ve "Mısrata karşıtı saldırgan ve provokatif" ifadeler içeren açıklaması ile İçişleri Bakanlığının 23 Ocak 'ta "Taverga'da emniyet müdürlüğü kurulması" yönündeki kararının da söz konusu anlaşmanın ihlali olduğu belirtildi.

Taverga ve Mısrata kentinden temsilciler, Ağustos 2016'da Tunus'ta Birleşmiş Milletler gözetiminde, Taverga halkının evlerine dönüş hakkını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Aralık 2017'de, Taverga sakinlerinin şubat ayı başında evlerine döneceğini açıklamıştı.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Mısrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık etmek" suçlamasıyla devrimciler tarafından Taverga'dan zorla göç ettirilmişti.

Taverga halkının büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mülteci kamplarında hayatlarını idame ettiriyor.