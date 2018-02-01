Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti Genel Sekreteri Bessam es-Salihi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karar, Filistin meselesinin tasfiye edilmesini ve Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadeleyi yasa dışı kılmayı hedefliyor." dedi.

Salihi, kararın ABD-İsrail politikasına hizmet ettiğini ve Filistin direnişinin meşruiyetini kaybetmesini amaçladığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.



"ABD'nin kararı (Heniyye'nin terör listesine alınması), İsrail işgali lehine yeni bir tarafgirliktir"

İslami Cihad Hareketi, ABD yönetiminin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi terör listesine almasının işgalcilerin tarafını tutmak olduğunu belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin kararı, İsrail işgali lehine yeni bir tarafgirliktir." ifadesi kullanıldı.

"ABD yönetimi, Filistinlilere ve genelde de Müslümanlara karşı benzeri görülmemiş bir düşmanlık besliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bu türden kararların ABD siyasetine fayda sağlamayacağı sadece İsrail'in "kutsamasını" kazanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, İsrail'in Filistin halkı ve liderlerine yönelik zalim politikalarına hizmet ettiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.