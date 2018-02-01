Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’daki St Andrews Üniversitesinden bilim adamları, eğittikleri bir katil balinanın, insanların kullandığı kelimelerle konuşabildiğini açıkladı. Wikie adı verilen dişi balina, hava deliği üzerinden “Merhaba” ve “Güle güle” diyebiliyor. Ona bakan görevliye ismiyle “Amy” diyerek hitap edebiliyor. 16 yaşındaki Wikie üçe kadar da sayabiliyor. Konuşurken ne kadar başarılı bir performans sergilediği ise özel bir yazılım ile test ediliyor. Daha önce katil balinaların, yunusları ve deniz aslanlarını taklit edebildikleri tespit edilmişti. Ancak Fransa’nın Antibes şehrindeki bir deniz parkında tutulan Wikie’nin insanları taklit edebilen ilk katil balina olduğu sanılıyor.