Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı yaş ve toplumsal gruba mensup olan bu kişilerin bir kısmı bir süre sonra bulunurken, bir kısmına ise hiç ulaşılamıyor. Kaybolma vakaları genel olarak ülke içinde meydana gelirken, az sayıda Polonyalı da yurt dışında kayboluyor. 2002 yılında Türkiye’ye yüksek lisans tezi için araştırma yapmaya geldikten sonra kaybolan Rafał Jędraszyk da izine hâlen ulaşılamayan kişiler arasında...