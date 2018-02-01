Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremle gündeme gelen fare problemi, Tahran sakinleri için hava kirliliğinden sonra ikinci büyük mesele hâline geldi. Şehri saran milyonlarca farenin sayısı her gün artmaya devam ediyor. Tahran Belediyesinin mücadele ettiği farelerin türünün ise Norveç faresi olduğu söyleniyor. Yetkililer farelerin kedi ve insanlardan korkmadığını aktarıyor. Farelerin çoğalmasının sebebinin ise sokaklara atılan çöpler olduğu belirtiliyor.