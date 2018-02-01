Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Amerikalıların alışık olduklarının tersine ABD Kongresi’nde yapacağı konuşmaya eşi First Lady Melania Trump’tan ayrı geldi. ABD Kongresi’nde düzenlenen konuşmada Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti senatörleri, milletvekilleri, üst düzey ordu görevlileri ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalığa hitap eden Trump, 2018 yılında izleyeceği iç ve dış politika, terörle mücadele, ekonomi, uluslararası ticari ilişkiler ve göçmenlik politikası gibi konulardaki görüşlerini paylaştı. Trump’ın göçmenlik konusunda yaptığı en önemli açıklamalardan biri Türkiye’de ‘yeşil kart piyangosu’ olarak bilinen ‘Çeşitlilik Vize Programı’ oldu. Trump, yeşil kart piyangosuna son verilmesini istedi ve liyakat sistemine geçilmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıllarda mahkumlara yapılan işkencelerle sıkça gündeme gelen Guantanamo hapishanesinin açık tutulması için yeni bir kararname imzaladığını da açıkladı. Trump, Kongre’yi 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı planını oylamaya çağırdı. Trump, 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırım planının finansmanı için tüm federal tahsislerin eyalet ve yerel yönetimlerle ortaklık yoluyla yükseltilmesini ve uygun yerlerde özel sektör yatırımlarına başvurulması gerektiğini ifade etti.