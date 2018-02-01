Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik harekatı  sonucu sıkışan terör örgütü PYD/PKK-YPG çareyi DEAŞ üyesi teröristlerde arıyor.  Tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu  (ÖSO) birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları cezaevlerinden   salıverildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi terörist, özellikle Afrin'in  güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü. 
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü  PYD/PKK-YPG, Suriye'de artık etkisi kalmayan DEAŞ ile kirli pazarlıklar içine  girdi.
 
Terör örgütü PYD/PKK-YPG, DEAŞ üyesi bazı teröristleri "cezadan  kurtulacakları, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyecekleri ve  isimlerinin terör listesinden çıkarılacağı" vaatleriyle kendi saflarına katılmaya  ikna etti. Bunun üzerine tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, "Zeytin Dalı  Harekatı" kapsamında TSK desteğindeki ÖSO birlikleri ile çatışmaları koşuluyla  bulundukları Afrin, Rakka ve Deyrizor'daki cezaevlerinden serbest bırakıldı.  Yerel kaynaklar, söz konusu teröristlerin sayısının yaklaşık 400 civarında  olduğunu belirtti.
 
Özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine çok sayıda DEAŞ'lı  teröristin getirildiği, bunların terör örgütü PYD/PKK-YPG üyeleriyle hareket  ederek TSK unsurları ve sivil insanları hedef alarak terör eylemleri  gerçekleştirmek üzere hazırlık halinde oldukları öğrenildi.
 
Ayrıca terör örgütü üyeleri Suriye'nin diğer bölgelerinden Afrin'e,  silah, araç ve terörist kaydırarak bölgeyi takviye etmeye çalıştığı, zorla  çocukları ailelerinden kopararak silah altına almaya devam ettiği ve terörist  sayısını artırma gayreti içinde bulunduğu belirtildi.