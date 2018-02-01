Bijarani ve Razak'ın cansız bedenlerinin evin yatak odasında bulunduğu  ve kapının kilitli olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, çiftin vücutlarında mermi izlerinin  tespit edildiği belirtildi.
Olayın cinayet veya intihar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Bakan ve eşinin cenazelerinin Karaçi'deki bir hastanenin morguna  kaldırıldığı kaydedildi.
 
Bijarani'nin üyesi olduğu Pakistan Halk Partisi (PPP), bakan ve eşinin  öldüğünü doğrularken, ölüm nedenlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini  açıkladı.
 
Eski avukat olan Bijarani, 2013'deki genel seçimlerde PPP'den Sind  Eyalet Meclisine milletvekili olarak girmeyi başarmıştı.