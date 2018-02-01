Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerini silahlarıyla donatan Pentagon'dan kritik bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı, "DEAŞ operasyonu bitince YPG'den silahları geri alacağız." açıklaması yaptı. Pentagon Sözcüsü Dana White ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie haftalık basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEAŞ'LA MÜCADELE BİTTİKTEN SONRA GERİ ALACAĞIZ"

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gönderdikleri silahları ancak DEAŞ'la mücadelenin tamamen sona ermesinden sonra toplayacaklarını açıkladı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ"

Korgeneral McKenzie, PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

TERÖRİSTLERİ EĞİTİP SİLAHLA DONATIYORLAR

Pentagon ve CIA, Suriye'de PYD/PKK'lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı atmış, "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katımıştı. Terör örgütü yeni silahlı güce "Kuzey Ordusu" adını vermişti.