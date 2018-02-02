Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın kuzey sahilinde İngiltere’ye geçiş noktası olan Calais kentinde mültecilerin barınaklarının yıkılmasının gerginliği ve yemek dağıtımında yaşanan tartışmaların üzerine akşam vakti Afgan ve Afrikalı mülteciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan olayda yaralanan mültecilerin 4’ünün silahla vurulduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Calais kentinde yetkililerle bir araya gelerek güvenlik güçlerinin “zor şartlarda çalışması” konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan, insani yardım derneklerine göre Calais’de mülteci kamplarının yıkılıp dağıtılması sonrası hala 800 mültecinin bölgede yaşadığı bildirildi.