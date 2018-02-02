Fransa’nın kuzey sahilinde İngiltere’ye geçiş noktası olan Calais kentinde mültecilerin barınaklarının yıkılmasının gerginliği ve yemek dağıtımında yaşanan tartışmaların üzerine akşam vakti Afgan ve Afrikalı mülteciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan olayda yaralanan mültecilerin 4’ünün silahla vurulduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Calais kentinde yetkililerle bir araya gelerek güvenlik güçlerinin “zor şartlarda çalışması” konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.
Öte yandan, insani yardım derneklerine göre Calais’de mülteci kamplarının yıkılıp dağıtılması sonrası hala 800 mültecinin bölgede yaşadığı bildirildi.
Fransa’da mülteci kavgası: 4’ü ağır 13 yaralı
02.02.2018 - 01:51 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 01:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yaşanan mülteci kavgasında 4’ü ağır 13 mülteci yaralandı.
Fransa’nın kuzey sahilinde İngiltere’ye geçiş noktası olan Calais kentinde mültecilerin barınaklarının yıkılmasının gerginliği ve yemek dağıtımında yaşanan tartışmaların üzerine akşam vakti Afgan ve Afrikalı mülteciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan olayda yaralanan mültecilerin 4’ünün silahla vurulduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.
Etiketler : fransa,kavga,
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