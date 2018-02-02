Los Angeles kentinin Westlake mahallesinde Salvador Castro Middle School'da yaralanan 15 yaşında bir erkek ve kız öğrencinin durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer 3 yaralının durumlarının hafif olduğu açıklandı.
Olayla ilgili olarak 12 yaşında bir kız öğrenci gözaltına alındı.
ABD'de okulda silahlı saldırı: 5 yaralı
02.02.2018 - 01:53 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerika Birleşik Devletlerinde 12 yaşındaki bir kız öğrencinin okulda silahla ateş ederek 5 kişiyi yaraladı. 2 öğrencinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Los Angeles kentinin Westlake mahallesinde Salvador Castro Middle School'da yaralanan 15 yaşında bir erkek ve kız öğrencinin durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer 3 yaralının durumlarının hafif olduğu açıklandı.
Etiketler : abd,silahlı saldırı,
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