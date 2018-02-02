Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Los Angeles kentinin Westlake mahallesinde Salvador Castro Middle School'da yaralanan 15 yaşında bir erkek ve kız öğrencinin durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer 3 yaralının durumlarının hafif olduğu açıklandı.

Olayla ilgili olarak 12 yaşında bir kız öğrenci gözaltına alındı.