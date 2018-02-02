Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt, BMGK şubat ayı dönem başkanlığını devraldı. BMGK dönem başkanı ve Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Alotaibi, düzenlediği basın toplantısında 20 Şubat'ta konseyde düzenlecek Ortadoğu konulu oturuma Abbas'ı davet ettiklerini söyledi. Alotaibi, Abbas'ın BMGK'deki konuşmasının üye ülkeler için ''önemli ve faydalı'' olacacağına inancını dile getirdi.