New York Belediyesi Sağlık Departmanı Sözcüsü “Şikâyetleri inceliyoruz. Yasalara göre yiyeceklere çıplak elle dokunulması yasak. Gıdaları hazırlayan kişilerin mücevher de takmaması gerekiyor” dedi.
Nusret’e ABD’de soruşturma
02.02.2018 - 02:48 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nusr-Et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe hakkında gıdalara eldivensiz dokunduğu gerekçesiyle ABD’de soruşturma açıldı.
Etiketler : nusret,abd,
540779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/540779.aspx
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