Arap kökenli es-Selci, PYD/PKK’nın baskısı artınca yaklaşık 4 ay önce 8 çocuğu ve eşiyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı. Selci “Örgüt, tehditle herkesin malına el koyuyor. Birçok kadının ırzına geçtiler. Evlere girip erkekleri zorla askere almak istiyorlar. Kabul etmezlerse zulmederek bölge dışına gönderiyorlar. Birçok Kürt aile çocuklarını onlara vermemek için yurt dışına kaçırdı. Arapların evlerini dozerle yıktılar. Dünyada birine terörist diyeceksiniz o PYD/PKK olmalıdır. Çocukları öldüren, kadınlara tecavüz eden, evleri yağmalayan kişiye terörist demeyeceksiniz de hangi sınıfa koyacaksınız. Firavun, PYD/PKK’yı görse utanırdı” dedi.
Firavun, PKK’yı görse utanırdı
02.02.2018 - 06:36 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PYD/PKK’nın zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Ali es-Selci, terör örgütünün, askerlik çağına gelen gençleri zorla ailelerinden kopardığını, direnenlere işkence yaptığını anlattı.
Etiketler : suriyeli,zulüm,
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