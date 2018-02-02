Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arap kökenli es-Selci, PYD/PKK’nın baskısı artınca yaklaşık 4 ay önce 8 çocuğu ve eşiyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı. Selci “Örgüt, tehditle herkesin malına el koyuyor. Birçok kadının ırzına geçtiler. Evlere girip erkekleri zorla askere almak istiyorlar. Kabul etmezlerse zulmederek bölge dışına gönderiyorlar. Birçok Kürt aile çocuklarını onlara vermemek için yurt dışına kaçırdı. Arapların evlerini dozerle yıktılar. Dünyada birine terörist diyeceksiniz o PYD/PKK olmalıdır. Çocukları öldüren, kadınlara tecavüz eden, evleri yağmalayan kişiye terörist demeyeceksiniz de hangi sınıfa koyacaksınız. Firavun, PYD/PKK’yı görse utanırdı” dedi.