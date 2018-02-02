Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küba devlet medyasında yer alan habere göre Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz-Balart intihar etti. 68 yaşındaki Diaz Balart'ın 3 aydır depresyon tedavisi gördüğü açıklandı. Diaz Balart, babasına olan benzerliği nedeniyle Fidelito ismiyle de biliniyordu.