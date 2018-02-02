Küba devlet medyasında yer alan habere göre Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz-Balart intihar etti. 68 yaşındaki Diaz Balart'ın 3 aydır depresyon tedavisi gördüğü açıklandı. Diaz Balart, babasına olan benzerliği nedeniyle Fidelito ismiyle de biliniyordu.
Fidel Castro'nun oğlu intihar etti!
02.02.2018 - 08:23 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz Balart'un intihar ettiği belirtildi
Etiketler : fidel castro,fidel castro oğlu,
540830 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/540830.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER