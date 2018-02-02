Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eastern Cape eyaleti sağlık departmanı basın sözcüsü Sizwe Kupelo, yaptığı açıklamada, yılanın soktuğu bir ineğin etinden yiyen 50 kişinin ishal, kusma, baş ağrısı ve mide krampı şikayetleriyle bölgedeki çeşitli hastanelere başvuru yaptığını söyledi.

Kupelo, 16 çocuk, 8 kadın ve 4 yaşlı hastanın acil olarak Nelson Mandela Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Ayrıca hasta sayısının artması ihtimaline karşı bölgedeki diğer hastanelerin uyarıldıkları kaydedildi.

Ülkede ölü hayvan eti tüketiminin yaygın olduğuna dikkati çeken Kupelo, bu tür etlerin tüketiminin tehlikeli olduğu yönündeki uyarıları yineledi.