Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi tarafından Halep’in Tel Hadiya kasabasına hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi. Saldırıda çok sayıda araç da hasar gördü.