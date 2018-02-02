Esad rejimi tarafından Halep’in Tel Hadiya kasabasına hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi. Saldırıda çok sayıda araç da hasar gördü.
Halep’te hava saldırısı: 10 ölü
02.02.2018 - 22:15 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : halep,suriye,esed,
540957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/540957.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER