Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminde pazar günü yapılacak seçimlerin, Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekmesinin, "Rum tarafındaki seçimleri etkilemeye yönelik bir müdahale olarak takdim edilmesini" hayretle izlediğini belirtti.

Akıncı, Türk tarafının Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekmesinin, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide nezdinde temmuz ayında olduğunu belirterek, aralık ayında da harita önerisinin Kıbrıs Türk tarafına iade edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gelişmelerin basın mensuplarının son günlerdeki sorusu üzerine kamuoyuyla paylaşıldığına işaret ederek, bu durumun Kıbrıs Rum tarafının seçimlerine müdahale olarak takdim edilmeye çalışılmasını anlamanın ve kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Rum tarafında pazar günü yapılacak seçimlerin "Kıbrıs Rum toplumunun iç meselesi" olduğunu ifade eden Akıncı, "Kıbrıs Türk liderinin kim olacağına Kıbrıs Türk toplumu karar verdiği gibi, Kıbrıs Rum liderinin kim olacağına da Kıbrıs Rum toplumunun karar verecek olması gayet doğaldır. Bizim buna herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu bile olamaz." değerlendirmesinde bulundu.