Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı binasına yönelik saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı binasını hedef alan terör saldırısı kınandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın her türlü terör eylemini şiddetle reddettiğine vurgu yapıldı.

Ankara Valiliğinden bugün yapılan açıklamada, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında dün meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.

Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında, sabaha 04.00 sıralarında, şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilen açıklamada, daha sonra bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin Şırnak, 2 kişinin de Mardin olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan'ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS bünyesinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğinin değerlendirildiği belirtildi.