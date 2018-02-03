Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin Eastern bölgesinde Nkawkaw-Akra karayolunda otobüs ile kamyonun çarpıştığı bildirildi. Eastern polis sözcüsü Ebenezer Tetteh, kazada 5'i çocuk 14 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen Tetteh, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.
Gana'da katliam gibi kaza: 14 ölü
03.02.2018 - 01:32 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : gana,kaza,trafik kazası,
540985 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/540985.aspx
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