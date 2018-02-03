Macron, “Şunu belirtmek isterim ki Türkiye Dışişleri Bakanının tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye’nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Macron, Türkiye’nin sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve DEAŞ ile mücadele için “meşru bir hak” olduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da konuyla ilgili haberinde “Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin öfkesi üzerine Suriye uyarısında geri adım attı” başlığını kullanarak Macron’un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun tepkisi sonrası Türkiye’nin amacını anladığı yorumunu yaptı.
Macron geri adım attı
03.02.2018 - 05:03 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli” şeklindeki sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gösterdiği tepkiye değindi.
Etiketler : macron,
541012 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541012.aspx
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