Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, “Şunu belirtmek isterim ki Türkiye Dışişleri Bakanının tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye’nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Macron, Türkiye’nin sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve DEAŞ ile mücadele için “meşru bir hak” olduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da konuyla ilgili haberinde “Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin öfkesi üzerine Suriye uyarısında geri adım attı” başlığını kullanarak Macron’un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun tepkisi sonrası Türkiye’nin amacını anladığı yorumunu yaptı.