Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına izin verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi eski Başkanı Devin Nunes ve ekibi tarafından hazırlanan 4 sayfalık gizli belgenin gizliliğini kaldırdı.

Amerikan kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve içeriğinde Rusya soruşturması bağlamında "asılsız kanıtlar kullandığı" gerekçesiyle FBI'ın suçlandığı belge, soruşturmaya ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

FBI "SORUŞTURMAYI SUİSTİMAL ETMEKLE" SUÇLANIYOR

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

Belgenin gizliliğini kaldıran Trump, FBI üst düzey yöneticilerini "kurumu siyasallaştırmakla" suçlarken, Adalet Bakanlığı nezdinde Rusya soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmaların ise Cumhuriyetçi Partiye zarar verdiğini öne sürdü.

Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, emekli olacağı mart ayını beklemeden geçen hafta mevcut görevinden ayrılma kararı almıştı.