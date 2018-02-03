Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıldır ayrı oldukları evlerine ve ailelerine dönmenin heyecanını yaşayan milyonlarca Çinli, Guangzhou Merkez Tren İstasyonunda büyük yoğunluğa neden oluyor.

292 milyon kişinin, nüfusa kayıtlı oldukları memleketleri dışındaki büyük şehirlerde çalıştığı Çin'de göçmen işçiler, bütün senenin yorgunluğunu atmak ve evlerinde aile fertleriyle hep beraber ülkenin en önemli geleneksel bayramını kutlamak üzere yollara düşüyor.





1,37 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de tren, halkın en çok tercih ettiği ulaşım aracı olma özelliğini koruyor.

Çunyün süresince trenle seyahat edecek kişi sayısının geçen yıla göre yüzde 9,7 artışla 356 milyona ulaşması tahmin ediliyor.





Bir yıldır ayrı oldukları evlerine ve ailelerine dönmenin heyecanını yaşayan milyonlarca Çinli, Pekin Merkez Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluğa neden oluyor.

Yediden yetmişe Çinlilerin akın ettiği istasyonun önünde mahşeri bir kalabalık gözlenirken, özellikle çocuklar büyüklerinin taşıdığı valizlerin arasında renkli görüntüler oluşturuyor.





Göçmen işçiler ve uzun tatili fırsat bilerek ailecek yurt dışına seyahate çıkanların boşalttığı büyük metropoller, bu dönemde adeta "hayalet kente" dönüşüyor.

İnternet üzerinden tren bileti satışının yaygınlaşmasıyla bu yıl Pekin’deki demiryolu ulaşımı için biletlerin yüzde 70’inin internet üzerinden, yüzde 30’unun ise garlardaki gişelerden satın alındığı belirtildi.

Bu sebeple gişe önlerinde yoğun kalabalığın olmadığı gözlenirken, halk Çinlilerin kendi ifadeleriyle "yuvalarına yiyecek götüren karıncalar" misali istasyonlara akın ediyor.