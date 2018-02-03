Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaban domuzunun köydeki ilk hedefi olan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin çabası hayvanı bölgeden uzaklaştırmaya yetmedi. Domuz daha sonra da yaralıya yardım etmek için cep telefonuyla arama yapan genç kadını hedef aldı. Neyse ki kadın saldırıdan yaralı da olsa kurtulmayı başardı. İnsanlar korkudan gizlenirken, öfkeli domuzsa bölgeyi terk etti. Ağır yaralı şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kadınsa hastaneye kaldırıldı.