Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gallerli Darren Osborne adlı terörist, Finsbury Park yakınlarında bir cami önündeki cemaatin üzerine kamyonet sürmüş, bir kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Çıktığı mahkemede, 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"BU BİR TERÖR SALDIRISI"

Yargıç Bobbie Cheeman-Grubb, 18 Haziran 2017 tarihli saldırının kararını gerekçelendirirken Osborne'a, zihninin aşırı sağ görüşler tarafından "zehirlendiğini" ve akıl yapısının "kötücül bir nefrete" dönüştüğünü söyledi.





Yargıç, 48 yaşındaki Osborne hakkında 43 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusunda bulunamayacak şekilde verdiği hükmünde, "Bu bir terör saldırısıydı ve öldürmeyi hedeflediniz." ifadesini kullandı.