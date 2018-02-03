Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim insanları yüksek teknolojili bir hava tarama tekniği kullanarak Guatemala’nın Peten bölgesindeki ormanlık alanın altında binlerce yıllık Maya evleri, binaları, savunma kaleleri ve piramitleri ortaya çıkardı.

Guatemala'nın Maya Mirası ve Tabiat Vakfı ile çalışan ABD, Avrupa ve Guatemala’lı arkeologların ortak gerçekleştirdiği araştırma sonucu bölgede, sanayi büyüklüğündeki tarım alanları ve sulama kanallarının da keşfi açıklandı.

10 MİLYON MAYALININ YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan araştırma sonucunda, yaklaşık 10 milyon kişinin Maya Ovası'nda yaşamış olabileceği ve bu büyüklükteki bir nüfusun büyük bir gıda üretimine ihtiyacı olabileceği düşünülürken, ABD’de yer alan Tulane Üniversitesi Antropoloji Profesörü ve araştırma yazarlarından Marcello A Canuto, “Bu keşif bize, bölgede bilinenden iki hatta üç kat daha fazla kişinin yaşamış olabileceğini gösteriyor.” dedi.

Araştırmacılar ışık algılama ve ölçme anlamına gelen Lidar adlı bir haritalama tekniği kullanarak, lazer ışınlarını yere yansıtarak yoğun ağaçlar altında gizlenmiş Maya kentinin hatlarını belirledi.





GEÇİM KAYNAKLARI TARIMCILIK

Ortaya çıkarılan görüntüler Mayalıların bazı alanlarda mevcut arazilerin yüzde 95’inde tarım gerçekleştirerek, bölgede bilinenden çok daha fazla değişiklik yaptığını gösteriyor. Tulane Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Francisco Estrada-Belli, Mayalıların tarım yapmaya uygun olmayan bataklık alanların bir kısmını arındırarak tarıma uygun hale getirdiğini söylerken, “Mayalılar arazilerinin her santimetresini kullanarak tarım etkinliklerini daha yoğun ve sürdürülebilir olarak gerçekleştiriyordu.” dedi.

60 BİN BİREYSEL YAPI BULUNDU

Haritalama işlemi 2,100 kilometre karelik bir alanda gerçekleştirilirken, M.Ö. 1000 ve M.S. 900 yılları arasında yaşamış olan Mayalıların yoğun olarak etkinlik gösterdiği bölgede dört büyük Maya tören merkezi de dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin bireysel yapıyı ortaya çıkardı.

ABD Ithaca Koleji Antropoloji Profesörü Thomas Garrison, “Uzun bir süredir keşiflerin önüne geçen bölgedeki yoğun ormanlık alan, aslında Maya kentinin bozulmadan korunmasında büyük bir rol oynadı.” dedi.