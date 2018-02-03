Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, İdlib ilinin doğu kırsalı ve güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.

Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, AA muhabirine, Esed rejimine ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.

Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini ifade etti.

Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde uçak düşmeden hemen önce pilotun paraşütle atladığı görülüyor. Ancak pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.