Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in Saraqib bölgesinde El-Nusra örgütü tarafından düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının ardından düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü El-Nusra tarafından kontrol edilen alanlarda büyük çaplı bir silah saldırısı düzenledi" denildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hayatını kaybeden pilotun, uçağın düşürüldükten sonra El-Nusra militanları tarafından öldürüldüğü doğrulandı.