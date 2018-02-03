Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in Saraqib bölgesinde El-Nusra örgütü tarafından düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının ardından düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü El-Nusra tarafından kontrol edilen alanlarda büyük çaplı bir silah saldırısı düzenledi" denildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hayatını kaybeden pilotun, uçağın düşürüldükten sonra El-Nusra militanları tarafından öldürüldüğü doğrulandı.
Rusya, Suriye'de El-Nusra'ya karşılık verdi: 30 ölü
03.02.2018 - 22:31 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de El-Nusra terör örgütü tarafından düşürülen Rus savaş uçağının ardından düzenlediği saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı,İdlib,El-Nusra,
541163 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541163.aspx
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