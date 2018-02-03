Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Kabal bölgesindeki Swat Vadisi’nde askeri birliğe eğitim sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 11 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Swat Mingora’daki Saidu Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Bölge güvenlik kordonuyla çevrelenirken, arama operasyonu başlatıldı. Saldırıyı ise Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi.