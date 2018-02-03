Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtildi.Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırının kınandığı açıklamada, Katar'ın, sebebi her ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu yinelendi.