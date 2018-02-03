Katar, Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtildi.Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırının kınandığı açıklamada, Katar'ın, sebebi her ne olursa olsun terör ve şiddete karşı olduğu yinelendi.
Katar'dan Ankara'daki saldırıya kınama
03.02.2018 - 23:43 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 23:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar, Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.
Etiketler : Katar,Ankara Çukurambar,saldırı,kınama,
541177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541177.aspx
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