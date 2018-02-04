Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda saldırıların yoğunlaştığını belirtti.

Bugün Serakib ilçesi ile Tel Merdih, Serce, Keferamim, Masaran ve Han es- Sübül köylerinin yoğun şekilde bombalandığını aktaran Yusuf, "Beşşar Esed rejiminin Han es-Sübül köyüne akşam saatlerinde düzenlediği varil bombalı saldırıda 9, Masaran köyüne düzenlediği saldırıda da aynı aileden 7 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bugün öğlen düzenlenen saldırılarda da 7 sivil hayatını kaybetmişti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.