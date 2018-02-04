Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre kangurulara bakakalan Ames, sonunda fotoğraf makinesini kapıp bu sıra dışı ziyaretçilerin fotoğrafını çekti. Ames “Niçin bahçemde toplandıklarını bilmiyorum. Gözlerini dikip bana bakıyorlardı. Böyle şeyler ancak Avustralya’da görülür” dedi. Avustralyalı anne, görüntünün ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un Kuşlar filmini hatırlattığını söyledi