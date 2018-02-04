Bir süre kangurulara bakakalan Ames, sonunda fotoğraf makinesini kapıp bu sıra dışı ziyaretçilerin fotoğrafını çekti. Ames “Niçin bahçemde toplandıklarını bilmiyorum. Gözlerini dikip bana bakıyorlardı. Böyle şeyler ancak Avustralya’da görülür” dedi. Avustralyalı anne, görüntünün ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un Kuşlar filmini hatırlattığını söyledi
Avustralyalı ailenin bahçesini kangurular bastı
04.02.2018 - 07:05 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Sidney şehrinde iki çocuk annesi Liz Ames, pencereden baktığında bahçesinde tam 12 kanguru olduğunu gördü.
Etiketler : kanguru,avustralya,
541213 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541213.aspx
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