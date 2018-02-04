Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Timsah hızla büyüdü ve şimdi 200 kiloluk bir dev oldu. Muhammed, “Kojek” ismini verdiği timsahı hâlen evinde tutuyor ve onu her gün balıkla besliyor. Timsahı yıkayan, dişlerini fırçalayan Muhammed, Kojek’in çok uysal olduğunu, ne kendisi, ne de 2 ve 10 yaşlarındaki çocukları için tehlike teşkil ettiğini söyledi. Her sene Amerika, Avrupa ve Avustralya’dan turistler timsahı görmek için eve geliyor. Bazı turistler Kojek için servet teklif etmiş ama Muhammed, “O benim ailemin bir parçası” diyerek teklifleri reddediyor.