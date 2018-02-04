Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekâtını kınadı ve Alman hükûmetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Kipping akıl almaz bir küstahlıkla, "Türk ordusu Afrin'deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel susuyor" dedi.

"SUSKUNLUĞUNUZ, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEKTİR"

Alman hükûmetine seslenerek, "Sizin suskunluğunuz, Erdoğan'ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin" diyen Sol Partili politikacı, "Türkiye ile planlanan her türlü askerî işbirliğini durdurun" çağrısı yaptı. Bu sözlere ilk tepki ise Almanya için Alternatif partisinin vekili Petr Bystron'dan geldi.

"SİZİN DERDİNİZ..."

Bystron, "Türkiye, Almanya'nın terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın uzantısı YPG ile savaşıyor. Sizin derdiniz ise Marksist PKK'lı dostlarınızın vurulması. İllegal gruplar üzerinden para toplayıp, silah alarak PKK'ya yardım ediyorsunuz" sözleriyle terör örgütünü simgeleyen fularla meclise gelmelerine tepki gösterdi.

PKK'LI HAİNLER TÜRKLERE SALDIRIYOR

Öte yandan Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde sokaklara inen PKK'lılar gösteri yaptıkları sırada bölgedeki Türklere saldırdı. Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir yaptığı açıklamada, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti. Demir, “600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.” ifadelerini kullandı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

ALMAN HÜKÛMETİ CEVAP VEREMİYOR

Almanya’da daha önce de bir grup terör örgütü yandaşı Hannover Havaalanı’nda gösteri yaparak Türk yolculara saldırmıştı. Havaalanı gibi güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğu bir yere saldırganlar ellerinde pankart ve sopalarıyla nasıl girdi. Berlin’de hükûmetin basın toplantısında bu konuda gelen soruya Almanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama getiremedi.

Bakanlık sözcüsü, “Bu konuda bir şey söyleyemem. Somut olayın içeriğini iyi bilmiyorum” dedi. Havaalanında kamuya açık bir bölüm ve emniyet bölümü olduğunu belirten sözcü, insanların görüşlerini barışçıl yolla ifade etmesinin meşru temeli olduğunu ancak havaalanında yaşananların ve camilere saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Bunlar suç teşkil ediyor” dedi.