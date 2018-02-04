ABD’nin Güney Karolina eyaletinde 147 yolcunun bulunduğu tren ile yük treni çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, en az 70 kişi de yaralandı. Trenlerin New York ile Miami arasında sefer yaptığı öğrenilirken, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
ABD'de iki tren çarpıştı, ölü ve çok sayıda yaralı var
04.02.2018 - 14:30 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi de yaralandı.
Etiketler : abd,tren,
541294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541294.aspx
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