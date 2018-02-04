Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde 147 yolcunun bulunduğu tren ile yük treni çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, en az 70 kişi de yaralandı. Trenlerin New York ile Miami arasında sefer yaptığı öğrenilirken, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.