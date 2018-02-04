Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" yönelik müzakerelerde, "Makedonya" ifadesi geçen muhtemel yeni bir isme karşı çıkan göstericiler, kentin merkezi Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Ülkenin birçok noktasından yüzlerce otobüsle kente gelen göstericiler, "Makedonya Yunandır, Makedonya'dan elinizi çekin" yazılı pankartların yanı sıra çok sayıda Yunan bayrağı taşıdı. Yunan kilisesinin de destek verdiği gösteriye birçok rahip ve din görevlisi katıldı.

Siyaset dünyasından ise aşırı sağcı Altın Şafak dahil olmak üzere ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi birçok isim yer aldı.

THEODORAKİS DE KONUŞTU

Meydanda vinç yardımıyla asılan dev Yunan bayrağı altındaki platformda, ülkenin ünlü bestecisi ve cuntaya karşı mücadelede simge isimlerden biri olan Mikis Theodorakis de bir konuşma yaptı.

Theodorakis, Yunan hükümetinin "Makedonya" ifadesi geçen bir ismi kabul etmemesi ve bu konuda referanduma gitmesi gerektiğini savunarak, "Bizim de oyumuzla NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorlar. Sonra bizi daha güçlü bir şekilde tehdit edecekler. Eğer, geri adım atarsak trajik sonuçları olacak bu kadere mahkum oluruz. Makedonya her zaman Yunandı ve öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin uygulandığı gösteri boyunca yaklaşık 4 bin polis çeşitli noktalarda görev alırken, kent merkezine çıkan yolların çoğu polis otobüsleriyle giriş çıkışlara kapatıldı. Gösteri boyunca zaman zaman ufak çaplı arbedeler yaşanırken, polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Öte yandan kent merkezine yakın bir noktada anarşist ve sol gruplar tarafından karşı bir gösteri düzenlendi.

YUNAN HALKININ ÇOĞU MÜZAKERELERE KARŞI

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

İsim sorununa ilişkin görüşmeler Makedonya'da geçen yıl yeni hükümetin kurulmasının ardından hızlandı. Görüşmelerde Yunan hükümeti, hem ülke içinde hem de uluslararası olarak kullanılacak tek bir isim üzerinde anlaşılabileceğini belirtirken, bazı muhalefet partileri ve toplumun önemli bir kesimini ikna etmekte zorlanıyor.

"GORNA MAKEDONİJA"

Basına yansıyan bilgilere göre, müzakerelerde öne çıkan isimler arasında, Yukarı Makedonya anlamına gelen "Gorna Makedonija" bulunuyor.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Davos'ta görüşmesinin ardından müzakerelerdeki kararlılıklarının göstergesi olarak Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı ve aynı ada sahip otoyolun isimlerinin değiştirleceğini açıklamıştı.

Çipras liderliğindeki Yunan hükümeti ise çeyrek asırdır devam eden sorununun çözümünün ülkelerin çıkarlarına hizmet edeceğini savunuyor. Yapılan anketlere göre ise Yunan halkının çoğunluğu "Makedonya" isminin kuzey komşuları tarafından kullanılmasına karşı çıkıyor.