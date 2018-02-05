Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması kararına vardı. Buna göre, seçim tarihi 11 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin ekimde yapılması bekleniyordu.