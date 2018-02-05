Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması kararına vardı. Buna göre, seçim tarihi 11 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin ekimde yapılması bekleniyordu.