Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması kararına vardı. Buna göre, seçim tarihi 11 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin ekimde yapılması bekleniyordu.
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı
05.02.2018 - 11:01 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılması kararı aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : azerbaycan,seçim,
541486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541486.aspx
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