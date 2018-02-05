Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin, Endonezya'da düzenlenen insan haklarıyla ilgili bir toplantıda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete, soykırım ve etnik temizlik eylemlerinin de dahil olmuş olabileceğini belirtti.

"Myanmar, bölgenin güvenliğine şiddetli etkisi olabilecek ciddi krizle karşı karşıya." diyen Hüseyin, bugünün insan hakları ihlallerinin yarının çatışmalarına neden olacağını kaydetti.

Hüseyin, bu krizin, Arakan eyaletinde yaşayan Rohingyalara karşı 50 yıldır süren ayrımcılık ve şiddetin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Eğer Rohingya krizi dini kimliklere dayalı daha büyük bir çatışmaya neden olursa bunu izleyen ihtilaflar tehlike çanlarının çaldığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.