Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, "Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tüm taraflara yardımcı olduğunu" söyledi.

Mistura, tarafların Cenevre'de aynı masa etrafında oturması ve yeni anayasayı yazma kararı alması halinde Soçi'de görüşülen konular üzerinde çalışabileceklerinin altını çizdi.

Irak ve Afganistan'daki süreçlerden ders çıkarmaları gerektiğini de belirten BM Suriye özel temsilcisi Mistura, "Bu ülkelerde iktidar devrildikten sonra çoğu kişi DAEŞ'e katıldı. DAEŞ'in doğmasına neden olan hatalardan kaçınmalıyız"dedi.