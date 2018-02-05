Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle elektrik, su ve gıda maddelerinde yaşanan kriz nedeniyle Gazze ile çatışmaya girilebileceğini belirtti.

İsrail emniyet teşkilatı da geçen hafta, Gazze'deki duruma bir çözüm bulunmadığı takdirde askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filistin'de 2006 yılında yapılan seçimleri Hamas Hareketi'nin kazanmasının ardından İsrail, Gazze'ye ağır bir ambargo süreci başlatmıştı.