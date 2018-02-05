Dallas’ta binlerce kuşu bir arada gören insanlarsa, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçlara yakın mesafede uçan kuşlar, paniğe de sebep oldu. Bu hem korkutan hem de şaşırtan durumun sebebiyse, kentin, kuşların göç güzergahında bir toplanma noktası olması olarak açıklandı.
ABD'de ürküten görüntü!
05.02.2018 - 13:51 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu görüntü, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde çekildi.
Etiketler : abd,teksas,kuş,
541529 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541529.aspx
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