Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dallas’ta binlerce kuşu bir arada gören insanlarsa, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçlara yakın mesafede uçan kuşlar, paniğe de sebep oldu. Bu hem korkutan hem de şaşırtan durumun sebebiyse, kentin, kuşların göç güzergahında bir toplanma noktası olması olarak açıklandı.