Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmalar ve şiddet olaylarının, ocak ayında "kahredici düzeyde çocuk ölümlerine" neden olduğunu kaydetti. Çocukların, devam eden çatışmalarda, intihar saldırılarında, soğukta ve savaştan kaçarken yaşamını yitirdiğini belirten Cappelaere, "Suriye'de artan çatışmalarda 59 çocuk son 4 hafta içinde öldürüldü." ifadesini kullandı. Geçen ay, Yemen'de 16 çocuğun çatışmalarda, Libya'da 3 çocuğun intihar saldırısında, 3 çocuğun ise patlamamış bomba etrafında oynarken hayatını kaybettiğini aktaran Cappelaere, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sadece ocak ayında Irak, Libya, Filistin, Suriye ve Yemen'de artan çatışmalarda en az 83 çocuk öldürüldü. Lübnan'daki kış şartları, Suriye'den kaçarak ülkeye sığınan 4 çocuğun geçen ay donarak ölmesine neden oldu ve birçok çocuk da donmak üzereyken hastaneye kaldırıldı."

Cappelaere, Irak'ın Musul kentinde geçen ay bir çocuğun bubi tuzağı kurulmuş bir evde hayatını kaybettiğini, Filistin'de de Ramallah yakınındaki köyde bir çocuğun vurularak öldürüldüğünü bildirdi.