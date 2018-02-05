Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait bir video yayınlandı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı olaya göre, videoda pilotun düştüğü yerde militanlarla arasındaki çatışma görülüyor. Olayı aktaran birçok haber kuruluşu pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurduğunu iddia ederken, bu daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından doğrulandı.

Olaya ilişkin ilk videonun Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda yayınlandığı öne sürüldü.

Görüntüler ortaya çıktı Rus pilot kendini öldürmeden önce çatışmaya girdi



Rus pilot Roman Filipov

Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor.

Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.





Rusya kahramanlık nişanı verildi

Açıklamada ayrıca, Filipov'un kendini paraşütle fırlatmadan önce son ana kadar uçağı havada tutmaya çalıştığı ve uçağa füze ile saldırıldığını komuta merkezine iletebilecek kadar zaman bulduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, Filipov'a ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanı verildiğini belirtti.

Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olmuştu.

Su-25 uçağının düşürülmesini El Nusra ile bağlantılı Heyet Tahrir el Şam isimli cihatçı grup üstlenmişti.