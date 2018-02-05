Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’e yapılan operasyonun durdurulması için ABD, Rusya ve Fransa’dan defalarca yardım isteyen teröristbaşı Salih Müslim, beklediği destek gelmeyince ağız değiştirdi. Operasyondan kısa süre önce yurtdışına kaçan Müslim, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrin’den çekilirken kendilerine haber vermediğini öne sürdü.

ABD’DEN ÜMİDİ KESTİ



Türkiye’nin Münbiç’e düzenleyeceği olası bir operasyonda ABD yardımından ümidi kesen Müslim, “Hiçbir devletten bizi savunmasını istemiyoruz. Münbiç halkı DSG’yle birlikte kentini savunacaktır” dedi. Kapılarının “Her türlü ittifak için açık olduğunu” söyleyerek Esed rejimine göz kırpan Müslim, “Biz şu ana kadar Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” dedi