Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejim güçleri ve müttefikleri, Kasım 2017'de İdlib'in doğusunda ilk saldırılarına başlamışlardı.



İdlib, 2015'ten beri çoğunluğu muhalif grupların kontrolünde olan tek bölgeydi.



Kasım 2017-Ocak 2018 döneminde Suriye rejim yanlısı güçler, Ebu el-Duhur Hava Üssü'nün yanı sıra rejimin kontrolündeki Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan demiryolu hattı üzerindeki bölgeleri ele geçirmişti.



Suriyeli muhaliflere yakın basın kuruluşları, Suriye rejimi ile müttefiklerinin bir şimdiki hedefinin stratejik bir konumda bulunan Sarakeb kasabası olacağını öne sürüyor.



Sarakeb kasabası ve çevresi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan otoyolun geçitiği bölgede bulunuyor ve iki kenti birbirine bağlayan demiryolunun batısında kalıyor.



Sarakeb neden önemli?



Kasım 2012'den bu yana muhalif güçler için İdlib vilayeti içindeki en önemli yerleşimlerden birisi Sarakeb kasabasıydı.



Sarakeb, Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı gösterilere katılan ilk yerleşim yerlerinden birisi.



Suriye rejimi 2012'de kasabadan çekilmiş, muhalif haber sitesi 'Anlatılmayan Suriye'ye göre Sarakeb sakinleri de 'kazandıkları özgürlüklerini' duvarlara çizdikleri grafitilerle kutlamışlardı.



Son birkaç gündür İdlib'i hedef alan hava operasyonları Sarakeb kasabası üzerine yoğunlaşmış durumda.



Yıllardır muhaliflerin kontrolü altında olan Ariha ve Maarat el-Numan gibi küçük yerleşim yerleri de bombalanıyor.



Suriye rejimi için Sarakeb'in önemi, konumuyla ilgili. Kasaba Şam ve Halep'i birbirine bağlayan otoyolun üzerinde bulunuyor.



Sarakab'de otoyol iki kola ayrılıyor. Bir kol Halep'e giderken, diğer kol İdlib'in güneybatısındaki diğer stratejik yerleşim yerlerine gidiyor.



Bu nedenle ileride İdlib'in güneyinde yürütülmek istenirse, Sarakeb en stratejik nokta konumunda.



Çatışmasızlık bölgeleri konusunda durum ne?



Türkiye, İran, Rusya, Suriye rejimi ve silahlı muhaliflerin Eylül 2017'de imzaladığı anlaşmayla İdlib dört çatışmasızlık bölgesinden birisi olarak ilân edilmişti.



Basın kuruluşları, İdlib, Halep ve Hama'daki çatışmasızlık bölgelerinde muhaliflerin kontrolünde bölgeler olacağını yazmıştı.



Anlaşmanın basına sızan detaylarına göre İdlib çatışmasızlık bölgesi kendi içlerinde üç alana ayrılıyordu:



Rusya denetim bölgesi (Demiryolunun doğusu)

Silahtan arınmış bölge (Demiryolu-otoyol arası)

Türkiye denetimi (Otoyolun batısı)

Ancak Suriye rejim yanlısı güçlerin ilerlediği noktalar, silahtan arındırılmış bölge olarak tanımlanan yerlerde bulunuyor.



Sarakeb ve diğer bombalanan yerleşim yerleri otoyol ile demiryolu arasında kalıyor. BBC Türkçe