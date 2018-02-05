Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 17'nci gününde devam ediyor.Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Surki köyü ile Dikmetaş köyü düzenlenen operasyonla PYD/PKK terör örgütünden temizlendi.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu.Genelkurmay Başkanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu bildirildi.