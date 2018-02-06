Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in tutuklu yargıladığı, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden övgüyle söz etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ahed'in ailesiyle Ramallah'taki başkanlık merkezinde bir araya geldi.

Ahed ve ailesinin, işgal güçleri karşısında sergilediği mücadelenin, "Filistin halkının topraklarına ne denli bağlı olduğunu" ortaya koyduğunu belirten Abbas, İsrail'in tutuklu yargıladığı Ahed ve ailesinin cesareti ile işgal güçlerinin zorbalıkları ve askerlerinin saldırıları karşısındaki mücadelelerini övdü.

Abbas, işgal güçleri karşısındaki barış yanlısı halk direnişinin, Filistin halkının elinde bulunan güçlü bir silah olduğuna dikkati çekerek, barış yanlısı direnişin, işgalin sahteliğini ortaya çıkardığını, işgalin vahşetini ve Filistin halkının, geleceğini özgürce belirleme ve diğer halklar gibi bağımsız bir devlet kurma hakkını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.