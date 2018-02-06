Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Johnson son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Abbas'ın 1967 sınırlarında, başkenti doğu Kudüs olan iki devletli çözüme bağlılığını belirttiği, Filistin tarafının çok taraflı uluslararası bir mekanizmayla ve uluslararası kararlar ile Arap Barış Girişimi zemininde müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu kaydettiği aktarıldı.

Johnson da ülkesinin iki devletli çözüme bağlılığını ve Orta Doğu'daki çatışmalara barışçıl çözüm bulunması yönündeki çabaların önemini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen aralık ayında ülkesinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını paylaşmadığını ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma planları olmadığını bildirmişti.

İsrail ve Filistin arasındaki müzakereler Nisan 2014'te durmuştu.