Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede ilim kenti olarak bilinen Kaffrin bölgesinde 21 Kur'an okulu açmak için gerekli bütçeye onay verdi.

Kaffrin bölgesi Akademi Şefi Maba Ba, bir Kur'an okuluna ait 3 yeni sınıfın açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Temel Eğitimin Kaliteleştirilmesi ve Eşitliği Geliştirme Projesi (PAQEEB) kapsamında okulların inşa çalışmalarının başladığını söyledi.

Ba, bu okulların bölgede "Dara" olarak bilinen 18 medreseye takviye ve dini eğitimi daha kaliteli hale getirmek amacıyla kurulacağını belirtti.

Bölgedeki medreseler sayesinde birçok kişinin hem dini hem okul eğitimini tamamladığını aktaran Ba, medreselerde eğitim gören öğrencilerin matematik dahil birçok derste bölgenin en başarılı sonuçlarını yakaladığını ifade etti.

Ba, bölge halkının, Ku'ran eğitimine ülke çapında yeni bir ivme kazandıran bu girişimden memnun olduğunun altını çizdi.